Potala paleis. (Lhasa - China)







Het Potala paleis is het winterpaleis van de Dalai Lama sinds de 7e eeuw en staat symbool voor het Tibetaanse boeddhisme. Het complex bestaat uit de Witte en Rode paleizen met hun bijgebouwen, gebouwd op de Rode berg in de Lhasa vallei op een hoogte van 3.700 meter.

Het Jokhang Tempelklooster uit de 7e eeuw is een uitzonderlijk boeddhistisch complex.

Norbulingka is het voormalige zomerpaleis van de Dalai Lama.

Dit meesterwerk van Tibetaanse kunst werd gebouwd in de 18e eeuw.

De prachtige en originele architectuur van de drie gebouwen, de rijke versiering en harmonieuze integratie in het landschap, voegen toe aan hun historische en religieuze belang. De vijf mooiste wallpapers en foto's van het Potala paleis in China. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/06/potala-palace-lhasa-china.html