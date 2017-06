Spitsvondigheid







Een van de leuke dingen aan dit werk is dat je meer dan eens in positieve zin wordt verrast. Moeilijke kwesties, waar met logisch nadenken een heel simpel antwoord op bestaat. Allergisch

Zo kwam ik eens bij een familie waar er een expliciete wens was dat er op de rouwkaart werd vermeld dat er geen bloemen zijn gewenst.

Dit komt uiteraard vaker voor, maar de uitleg was niet alledaags.

“Mijn broer is allergisch voor stuifmeel,” grinnikt de dochter van de overledene.

“Als belangstellenden bloemen met zich meebrengen, zit hij de gehele uitvaart te niezen.”

Toch zou er wel een bloemstuk op de kist komen te leggen.

De dochter vol trots; “We hebben een aantal jaren geleden een kunststof rouwbloemstuk laten maken.

