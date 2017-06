Industrieel landschap van Blaenavon (Wales)







Het gebied rond Blaenavon is het bewijs van de superioriteit van Zuid-Wales als ’s werelds grootste producent van ijzer en steenkool in de 19e eeuw. Alle industriële elementen zijn er nog steeds te vinden: de kolen- en ertsmijnen, de steengroeven, een primitief spoorwegsysteem, ovens, arbeiderswoningen en de sociale infrastructuur van hun gemeenschap.

Woningen werden meestal zeer dicht bij de ijzerfabriek, de mijnen, de steengroeven of de transportroutes gebouwd.

De verbetering van de vervoersystemen was een belangrijk onderdeel van de Industriële Revolutie en ook van groot belang voor het succes van de kolen- en ijzerindustrie.