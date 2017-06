Urmond (Limburg)







Urmond is een dorp in de Nederlandse gemeente Stein, gelegen in de provincie Limburg. Het dorp telt ongeveer 3500 inwoners.

Een deel van het zogenaamde Oud-Urmond is beschermd dorpsgezicht.