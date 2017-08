Mijnen van Rammelsberg, Goslar en Oberharz watermanagementsysteem (Duitsland)

Het Oberharz mijnbouw-watermanagementsysteem ligt ten zuiden van de Rammelsberg mijnen en de stad Goslar.

Het is gedurende een periode van ongeveer 800 jaar ontwikkeld om te helpen bij het proces van ertswinning voor de productie van niet-ijzerhoudende metalen.

De bouw begon in de middeleeuwen en het systeem werd op grote schaal ontwikkeld aan het einde van de 16e eeuw tot de 19e eeuw.

Het bestaat uit een uiterst complex, maar volkomen samenhangend stelsel van kunstmatige vijvers, kleine kanalen, tunnels en ondergrondse riolering.

Het systeem maakte de ontwikkeling van waterkracht mogelijk voor het gebruik in de mijnbouw en metaalverwerkende processen.

