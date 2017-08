Hoe lang worden er al zonnebrillen gedragen?







Stel: je leeft in het hoge noorden, waar het altijd ijzig is. Dan word je op een zonnige dag al snel verblind door de witte schittering om je heen.

Dat was 2000 jaar geleden al een probleem voor de mensen die woonden in de buurt van de Beringstraat, tussen het oosten van Siberië en Alaska.

Daarom vonden ze een slimme voorloper uit van de zonnebril.

Van leer, bot of ivoor maakten ze een dicht montuur, met in het midden een smalle horizontale opening.

Door die spleet viel slechts een fractie van al het licht in de ogen van de drager.

