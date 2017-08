Kloosters van Daphni, Hosios Loukas en Nea Moni van Chios (Griekenland)

Hoewel deze drie kloosters geografisch ver van elkaar liggen, behoren ze tot dezelfde typologische serie en delen dezelfde esthetische kenmerken.

Het klooster van Daphni staat in Attica, dat van Hosios Loukas ligt in Phocida en het klooster van Nea Moni staat op het eiland Chios.

De kerken zijn gebouwd volgens een kruisvormig ontwerp, met een grote koepel ondersteund door hoekbogen die een achthoekige ruimte vormen.

In de 11e en 12e eeuw werden ze versierd met prachtig marmerwerk en mozaïeken op een gouden achtergrond, allemaal karakteristiek voor de ‘tweede Gouden Eeuw van de Byzantijnse kunst’.

