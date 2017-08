Wandelen bij Reeuwijk (Zuid-Holland)

KIPPENKADE (13 km)

In het Reeuwijkse plassengebied gaan recreatie en natuur uitstekend samen.

Tijdens deze wandeling over merendeels verharde smalle paden (met hier en daar lokaal bestemmingsverkeer), dijken en kaden kunt u zwemmers, zeilers, roeiers, kanovaarders, vissers en luiaards in de buurt van ganzen, grutto's aalscholvers, blauwe reigers, kieviten en soms ook ooievaars zien.

U zult genieten van talrijke schitterende ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/08/wandelen-bij-reeuwijk-zuid-holland.html