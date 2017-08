Vielen er veel slachtoffers tijdens de bouw van het Empire State Building?







De bouwers van het Empire State Building zetten in iets meer dan 400 dagen een wolkenkrabber neer van ongeveer 400 meter/ Tijdens de bouw in 1930 en 1931 werkten op drukke momenten meer dan 3000 mensen tegelijkertijd op het bouwterrein.

In die drukke periode zijn ijzingwekkende foto's genomen van werklui die op grote hoogte balanceren en zo naar beneden lijken te kunnen vallen.

Tegen die achtergrond valt het aantal fatale ongelukken bijna mee: vijf mannen kwamen om en één bouwer die ontslagen was pleegde zelfmoord door naar beneden te springen.