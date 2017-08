Monumentengroep van Khajuraho (India)

De tempels van Khajuraho werden gebouwd tijdens de Chandella dynastie, die haar hoogtepunt bereikte tussen 950 en 1050.

Khajuraho is één van de hoofdsteden van de Chandella heersers.

Er zijn slechts 22 tempels overgebleven van de oorspronkelijke 85.

Deze worden ingedeeld in de westelijke, oostelijke en zuidelijke groepen, met de belangrijkste groep tempels in het westelijke gebied.

De monumenten behoren tot twee verschillende religies: het hindoeïsme en jaïnisme.

De tempels vormen een perfecte balans tussen architectuur en sculptuur.

De tempel van Kandariya is versierd met een overdaad aan beelden, die behoren tot de grootste meesterwerken van de Indiase kunst.

