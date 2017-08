Woudbloem (Groningen)







Woudbloem is een gehucht in de gemeente Slochteren in de Nederlandse provincie Groningen. Het inwoneraantal van het dorpje daalde na de sluiting van de aardappelmeelfabriek De Woudbloem van 173 in 1930 tot 128 in 1980. 5 foto's van Woudbloem. ,,,,, http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/08/woudbloem-groningen.html