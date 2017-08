Napels (Italie)







Vanaf de stichting als Neapolis door de Grieken in 470 voor Christus tot aan vandaag de dag, heeft Napels het stempel behouden van de opeenvolgende culturen die ontstonden in Europa en het Middellandse Zeegebied. Dit maakt het een unieke plek met een schat aan opmerkelijke monumenten, zoals de kerk van Santa Chiara en het Castel Nuovo.

Napels is één van de oudste steden in Europa, waarvan de hedendaagse stedelijke structuur de elementen heeft behouden van haar lange en bewogen geschiedenis.

Het stratenpatroon, de schat aan historische gebouwen en de situering aan de baai van Napels maken de stad van uitzonderlijke waarde zonder weerga.