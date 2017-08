Fietsen bij Bussum (Noord-Holland)

PLAATS EN PLAS (43 km)

Plaats en Plas is een fraaie afwisselende fietstocht.

Vanaf station Bussum-Zuid fietst u over de Fransche Kampheide naar het Spanderswoud en Corverbos.

Door deze eeuwenoude bossen toert u over fietspaden naar ’s-Graveland.

Na de schitterende buitenplaats Gooilust komt u in een heel ander landschap terecht.



Door de weilanden gaat u naar de Ankeveense en Loosdrechtse Plassen.

Over eenmansfietspaadjes koerst ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/08/fietsen-bij-bussum-noord-holland.html