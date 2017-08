Shiretoko (Japan)







Het Shiretoko schiereiland bevindt zich in het noordoosten van Hokkaido, het meest noordelijke eiland van Japan. Het erfgoedgebied omvat het land van het centrale deel van het schiereiland tot aan de punt (Shiretoko Kaap), inclusief het omringende zeegebied.

Het is een goed voorbeeld van de interactie tussen ecosystemen die op land en in de zee voorkomen.

De ecosystemen hebben een buitengewone productiviteit, grotendeels beïnvloed door de vorming van seizoensgebonden zee-ijs op de laagste breedtegraad van het noordelijk halfrond.

Het gebied is wereldwijd van belang voor bedreigde zee- en trekvogels, een aantal zalmachtigen en voor mariene zoogdieren, waaronder de Steller zeeleeuw en een aantal soorten walvisachtigen.