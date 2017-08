Vincent van Gogh: stevige productie

In 1889, het jaar dat Vincent van Gogh (1853 - 1890) zich had laten opnemen in een inrichting in Saint-Rémy-de-Provence, niet ver van Arles, leverde hij ondanks zijn ziekte een grote hoeveelheid werken af.

150, om ......... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/08/vincent-van-gogh-stevige-productie.html