Huka Falls (Nieuw-Zeeland)







De Huka Falls zijn een reeks watervallen aan de Waikato rivier die het meer van Taupo in Nieuw-Zeeland afvoeren. Een paar honderd meter stroomopwaarts van de Huka Falls, de Waikato rivier gaat van ongeveer 100 meter over in een canyon, slechts 15 meter over.

De canyon is gesneden in sedimenten van het meervloer, dat voor 2600 jaar geleden voor de Oupanui-uitbarsting van Taupo is neergelegd.

Het volume water dat doorheen stroomt, benadert vaak 220.000 liter per seconde.

De stromingssnelheid wordt geregeld door Mighty River Power via de Taupo Control Gates als onderdeel van hun hydrosysteemplanning.

De Waikato Regional Council dicteert stromingen tijdens perioden van stroomafwaartse overstromingen in de Waikato River.