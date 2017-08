Hala Stulecia in Wrocław (Polen)







De Hala Stulecia is een mijlpaal in de geschiedenis van de gewapend beton architectuur. De hal werd in 1911-1913 gebouwd op het beursterrein door de architect Max Berg als een multifunctioneel gebouw voor recreatie.

De hal heeft de vorm van een symmetrisch vierblad met een enorme ronde centrale ruimte die plaats biedt aan ongeveer 6.000 personen.

De 23 meter hoge koepel is gekroond met een lantaarn van staal en glas.

De hal is een baanbrekend werk van moderne techniek en architectuur.

Het vormt een belangrijke referentie in de latere ontwikkeling van (bouwen met) gewapend beton.