Frontale impact

Een beetje gespannen open ik de deur van de gekoelde ruimte in het uitvaartcentrum.

Daar liggen ze, vredig naast elkaar.

Ik kijk naar ze in stilte.

Het lijkt wel alsof ze stiekem elkaars hand vasthouden.

Door het noodlot zijn hun beide levens abrupt geëindigd.

Ik ben op weg naar het ziekenhuis, waar hun drie zwaargewonde dochters zojuist de zwartste dag uit hun jonge levens hebben meegemaakt.

In een flits van een seconde zagen ze twee felgele koplampen op hun af komen.

Er was geen tijd om de tegemoetkomende auto te ontwijken, er was geen tijd om te schreeuwen.

Er was geen tijd voor wat laatste woorden.

Er was geen tijd meer over voor pa en ma, die de frontale impact niet overleefden.

Inmiddels had ik met eigen ogen gezien dat hun ouders ondanks het ongeluk goed toonbaar waren.

Dat vond ik fijn, met name voor de rouwverwerking van hun kinderen en de rest van de familie.

Hoe de gezondheidssituatie van de drie meiden was, wist ik echter niet.

In het ziekenhuis ontdek ik al snel dat ze alle drie goed aanspreekbaar zijn.

Zes helblauwe ogen staren me onzeker aan.

Je leert nergens hoe je moet omgaan met situaties als deze.

Intuïtief neem ik het besluit de regie in handen van de meiden te leggen.

Het enige wat ik wil is hun leed verzachten.

De uitvaart zal zo .... https://www.monuta.nl/vestiging/fieggen/actueel/frontale-impact/