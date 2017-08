Twee dagen wandelen vanaf Leersum (Utrecht)







DONDERBERG EN DORESTAD (42 km) Deze tweedaagse wandeltocht is een geweldige ontdekkingsreis door een prachtig gebied rond de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn.

U wandelt merendeels over onverharde paadjes maar soms is een stukje asfalt niet te vermijden.

Dat zijn dan rustige weggetjes. De eerste dag wandelt u vanaf het startpunt bij Eetcafé De Remise (dagelijks geopend vanaf 10.30 uur) richting Leersumse Veld, een heel mooi bos-, heide- en plassengebied.

U ontkomt niet aan wat stukjes struinen door het zand.

Via het park van Kasteel Broekhuizen gaat het richting Wijk bij Duurstede.

U loopt door een