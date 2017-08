Mudejar architectuur van Aragon (Spanje)







De Mudejar kunst ontwikkelde zich in de 12e eeuw in Aragon, als resultaat van de politieke, sociale en culturele omstandigheden die Spanje domineerden na de Reconquista. De kunstsoort werd beïnvloed door de islamitische traditie, maar weerspiegelt ook hedendaagse Europese stijlen, in het bijzonder die van de gotiek.

Mudejar kunst was aanwezig tot het begin van de 17e eeuw en uitte zich in de architectuur door een uiterst verfijnd en inventief gebruik van baksteen en geglazuurde tegels, vooral terug te zien in de klokkentorens.

De Mudejar kunst van Aragon symboliseert het vreedzame samenleven van de islamitische, christelijke en joodse cultuur en de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. De vijf mooiste wallpapers en foto's. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/08/mudejar-architecture-of-aragon-spain.html