Wandelen rond Den Helder (Noord-Holland)

GIBRALTAR VAN HET NOORDEN (20 km)

De Stelling Den Helder werd door de Franse Keizer Napoleon Bonaparte tijdens een bezoek aan ons land, vanwege de buitengewone strategische ligging geduid als het Gibraltar van het Noorden!

Nu nog heeft de vestingstad op het uiterste puntje van het vaste land indrukwekkende verdedigingswerken.

Forten en bunkers liggen verscholen in groene gebieden als de Grafelijkheidsduinen en de imposante Liniedijk.

Een indrukwekkende zeewering beschermt het achterland tegen overstroming en biedt tegelijk een prachtig uitzicht over het water.

U ziet De Razende Bol en Texel liggen.

