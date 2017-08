Wandelen bij Oostelbeers (Noord-Brabant)

OOSTELBEERSCHE HEIDE (13 km)

Deze pittige wandeling voert u vanaf Oostelbeers naar de Oostelbeersche- en de Straatsche Heide, een gebied waar het altijd mooi is.

Maar als u gaat wandelen in de tijd dat de heide bloeit, is het een groot festijn.

Vergeet uw camera dan niet.

U loopt over ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/08/wandelen-bij-oostelbeers-noord-brabant.html