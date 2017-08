Grootebroek (Noord-Holland)







Grootebroek is een dorp in de gemeente Stede Broec, in de regio West-Friesland, in de provincie Noord-Holland. Het dorp kende in 2017 zo'n 10505 inwoners. 5 foto's van Grootebroek. ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/08/grootebroek-noord-holland.html