Beschermde gebieden van Cerrado: Nationale parken Chapada dos Veadeiros en Emas (Brazilie)







Deze beschermde gebieden hebben flora, fauna en habitats die kenmerkend zijn voor de Cerrado - een van 's werelds oudste en meest diverse tropische ecosystemen. Millennia lang dienden de gebieden als schuilplaats voor diersoorten tijdens klimaatveranderingen.

Ook voor toekomstige klimaatschommelingen blijven ze belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de Cerrado regio.

Chapada dos Veadeiros is onderdeel van de hoogste vlakte in Centraal-Brazilië.

De regio is van uitzonderlijke schoonheid dankzij uitgestrekte hoogvlakten met watervallen en kristalheldere bronnen.

Nationaal park Emas maakt deel uit van het plateau Serra dos Caiapós, de belangrijkste waterscheiding tussen de La Plata in het zuiden en de Amazone in het noorden.



