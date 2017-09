IJzevoorde (Gelderland)

IJzevoorde is een gehucht dat in het oosten van de gemeente Doetinchem ligt, in de Nederlandse provincie Gelderland.

Het ligt aan het begin van het bos de Slangenburg.

Er wonen ongeveer 40 mensen.

