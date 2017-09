Wandelen van Bussum naar Weesp (Noord-Holland)

DOOR DE OGEN VAN THIJSSE (16 km)

Deze lijnwandeling begint bij het station van Naarden-Bussum.

Eerst loopt u door een stukje met af en toe mooie huizen, daarna komt u plotsklaps in het prachtige groengebied rond het Naardermeer.

Via een spannend vlonderpad bereikt u een ruig gebied waar zomers vaak Galloways grazen.

Verderop is aan weerszijden van het pad moerasgebied dat Natuurmonumenten aan het begin van deze eeuw gerealiseerd heeft.

Soms zijn hier bijzondere ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/09/wandelen-van-bussum-naar-weesp-noord.html