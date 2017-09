Rideau kanaal (Canada)







Het Rideau kanaal is een monumentale vroeg 19e-eeuwse constructie die 202 kilometer beslaat van de Rideau en Cataraqui rivieren, van zuid-Ottawa tot Kingston Haven. Het komt uit het Ontario meer en werd aangelegd voor strategische militaire doeleinden in de tijd dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wedijverden om de macht in deze regio.

Het Rideau kanaal is een van de eerste kanalen die ontworpen is voor stoomschepen.

