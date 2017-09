Nationaal park Lushan (China)







De berg Lushan ligt in de Jiangxi provincie. Nationaal park Lushan beslaat in totaal 30.200 hectare en de hoogste top, Hanyangfeng, is 1.474 meter hoog.

De berg Lushan – in het noorden begrensd door de Yangtze rivier en in het zuiden door het Poyangmeer – laat een uiteenlopend landschap zien van rivieren, heuvels en meren.

De uitzonderlijk mooie omgeving is al meer dan 2.000 jaar een trekpleister voor spirituele leiders, geleerden, kunstenaars en schrijvers.

In het park staan naast talrijke boeddhistische en taoïstische gebouwen, ook confucianistische centra, waar diverse befaamde meesters en geleerden les hebben gegeven.