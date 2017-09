Wandelen rond Sint Geertruid (Limburg)







VUUR EN VOER (9 km of 20 km) Tijdens deze wandeling kunt u regelmatig genieten van de mooie vergezichten over het Maasdal of de Voerstreek.

Het begin van de wandeling gaat door het Savelsbos.

Dit hellingbos is lang gerekt, ongeveer 6km, en zeer smal.

Het verschil tussen het laagste en hoogste punt in dit bos bedraagt 75m.

In het voorjaar is de bodem op veel plekken bedekt met daslook.

De route gaat langs de prehistorische ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/09/wandelen-rond-sint-geertruid-limburg.html