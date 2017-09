De ontwikkeling van robots: Musicerende poppen







De ontwikkeling van robots begon al 350 voor Christus. Nu zijn robots overal: ze vechten mee in oorlogen, werken in de fabriek en verzorgen ouderen. Musicerende poppen. Wanneer?

1206. Wat?

Een Turkse prins geeft begin 13e eeuw een feestje.

In de vijver drijft bij wijze van entertainment een bootje met vier muzikanten: twee drummers, een harpist en een fluitist.

Het zijn geen echte muzikanten, maar poppen.

Geautomatiseerde figuren die liedjes spelen.

Het is een creatie van hofcreatieveling Al-Jazari.

De kracht van het water