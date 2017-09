Saltaire (Yorkshire - Engeland)







Saltaire in West-Yorkshire is een compleet en goed bewaard gebleven industrieel dorp uit de tweede helft van de 19e eeuw. De textielfabrieken, openbare gebouwen en arbeiderswoningen zijn gebouwd in een harmonieuze en hoogwaardige architectonische stijl, met een intact stedenbouwkundig plan.

Hierdoor geeft Saltaire een levendige indruk van het Victoriaanse filantropisch-paternalisme.

De huizen gebouwd tussen 1854 en 1868 zijn mooie voorbeelden van 19e-eeuwse hiërarchische arbeiderswoningen en de molen is een imposant gebouw in Italiaanse stijl.

Aan het eind van het dorp is het Roberts Park, een aangelegde open ruimte van zes hectare met een cricketveld, promenade, muziektent en faciliteiten om te zwemmen en varen.