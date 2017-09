Fietsen rond Huizen (Noord-Holland)

HEIDE EN WEIDE (51 km)

Tijdens deze fietsroute ontdekt u hoe veelzijdig Het Gooi is.

Het is heerlijk fietsen op de vaak halfverharde fietspaden in dit bosrijke gebied en over de vele heidevelden.

Het Gooimeer schittert hier en daar tussen de bomen door.

Laren, Huizen, Bikbergen, Blaricum en Baarn zijn leuke plaatsen om eens doorheen te fietsen.

Voor Baarn komt u langs het schitterende Kasteel Groeneveld.

En dan is er opeens de verrassing .....