Wandelen rond Leusden (Utrecht)







HAZENCASINO (12 km of 17 km) Hazencasino is een mooie, gevarieerde wandeling over de landgoederen Den Treek en Geerestein.

Op Den Treek zult u verrast worden door mooie gemengde bossen, delen met natte heide en wat hoger gelegen droge heide.

Geerestein is een oud landgoed met door bomen omzoomde lanen en spiegelende kanalen.

De twee landgoederen worden verbonden door een strook met akker- en weideland.

Door de combinatie van bos, akkers en water is de kans groot dat u op uw wandeling oog in oog komt te staan met reeën.

De wandeling voert u merendeels over