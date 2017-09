Deze pas ontdekte mot is om opmerkelijke redenen naar Trump vernoemd







Hieronder zie je namelijk een nieuw ontdekte mot-soort die is vernoemd naar President Donald Trump: De Neopalpa donaldtrumpi. ‘De mot heeft namelijk een opvallend ‘blond geval’ op zijn hoofd en het heeft kleine geslachtsdelen’, aldus I Fucking Love Science.

De Neopalpa donaldtrumpi werd beschreven in de online journal ZooKeys.

De mot met de gouden lokken heeft een vleugelspanwijdte van slechts 7-12 milimeter en is te vinden het Westen van de Verenigde Staten (Californië en Arizona) en Baja California, Mexico.

Evolutiebioloog Dr. Vazrick Nazari ontdekte de nieuwe