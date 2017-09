De ontwikkeling van robots: Kabels en katrollen







De ontwikkeling van robots begon al 350 voor Christus. Nu zijn robots overal: ze vechten mee in oorlogen, werken in de fabriek en verzorgen ouderen. Kabels en katrollen. Wanneer?

1495. Wat?

Leonardo da Vinci wil bewijzen dat het mogelijk is de mens na te bootsen.

Want het lichaam is niets minder dan een geavanceerd mechanisch apparaat.

Zijn robot, de ridder van Da Vinci, kan lopen, zitten, zijn armen bewegen en zijn mond open- en dichtdoen.

Allemaal dankzij kabels, katrollen, hefbomen en andere mechanische trucs.

Da Vinci demonstreert zijn robot ..... http://fieggentrio.blogspot.nl/2017/09/de-ontwikkeling-van-robots-kabels-en.html