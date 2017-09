Pont du Gard (Frankrijk)







De Pont du Gard werd kort vóór de christelijke jaartelling gebouwd om het aquaduct van Nîmes (dat bijna 50 kilometer lang is) over de rivier de Gard heen te leiden. De Romeinse architecten en waterbouwkundige ingenieurs die deze brug ontworpen hebben, creëerden een technisch en artistiek meesterwerk.

De brug is bijna 50 meter hoog en heeft drie niveaus waarvan de bovenste met 275 meter de langste is.

Het onderste gedeelte is ruim 6 meter breed en kreeg later de functie van (tol)brug.

Het water van het aquaduct kwam uit de bronnen van Fontaine d’Eure die 17 meter hoger lagen dan de stad. De vijf mooiste wallpapers en foto's. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/09/pont-du-gard-france.html