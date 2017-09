Wandelen bij Ommen (Overijssel)

VLECHTSTROMENPAD (21 km )

Tijdens deze wandeling verkent u de beide oevers van de Vecht bij Ommen.

U start bij het station en loopt via Landgoed Het Laer naar de brug bij Ommen.

Van daar wandelt u via de noordoever het Vechtdal in naar het oosten.

Bij de stuw bij Junne steekt u de Vecht over en daarna loopt u over de zuidelijke oever langs uiterwaard en bosranden richting Ommen.

Een prachtige route met mooie vergezichten.

De naam Vlechtstromenpad .....