Het Koetshuis

‘’Ga je nu ook een column over ons schrijven,” vraagt de zoon lachend als ik de rekening van de uitvaart persoonlijk langs kom brengen.

De zoon is een echte Rotterdammer; mooie tongval, pretoogjes.

Iemand die mijn sympathie heeft.

Eigenlijk verdient hij het wel om een verhaaltje over te schrijven.

‘’Ik zal er eens over nadenken,” beloof ik.

Het liefst zou ik over elke familie een verhaal uit mijn mouw schudden, maar in de praktijk lukt het wellicht om over 10% van de families iets te publiceren.

Wat is zijn verhaal?

Zijn moeder was ruim een maand eerder overleden in Brabant op 83-jarige leeftijd.

Als jongste van het gezin van vier kreeg hij het meeste werk op zijn schouders.

Hij mocht de toespraak namens de familie houden (een schitterend drieluik met foto’s die zijn verhaal ondersteunden), hij mocht de financiële afwikkeling voor zijn rekening nemen en hij mocht het aanspreekpunt voor mij zijn.

Tja, zo gaat dat wel vaker als je de jongste bent in een gezin met vier kinderen.

Vaak is het óf de oudste van het gezin die het voortouw neemt óf de jongste.

Normaal kom ik zelden tot nooit in Brabant.

Maar de familie belde mij omdat ik twee maanden eerder in Rotterdam de crematie had verzorgd van de schoonvader van de broer van degene bij wie ik was voor de nota.

Deze uitvaart die ik nu ging bespreken zou ook plaatsvinden