De ontwikkeling van robots: Pratende machine

De ontwikkeling van robots begon al 350 voor Christus. Nu zijn robots overal: ze vechten mee in oorlogen, werken in de fabriek en verzorgen ouderen. Pratende machine. Wanneer?

1927 Wat?

'Een elektrische machine die de telefoon kan opnemen met bijna menselijke intelligentie', schrijft een populair wetenschappelijk tijdschrift begin vorige eeuw als Herbert Televox een demonstratietour door Amerika maakt.

Herbert kan de telefoon opnemen en gesproken instructies verwerken.

Nou ja, echte gesproken instructies zijn in de eerste versie van de Televox nog iets te veel gevraagd; de machine kan drie verschillende tonen onderscheiden.

Verschillende combinaties van tonen laten de machine verschillende klusjes uitvoeren, variërend van de oven aanzetten tot de deur opendoen.

Latere versies van de Televox kunnen daadwerkelijk gesproken instructies verwerken, mits deze op de juiste toonhoogte worden uitgesproken.

