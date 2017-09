Kloostercomplex Maulbronn (Duitsland)







Het klooster Maulbronn werd in 1147 gesticht en wordt beschouwd als het meest complete en best bewaarde kloostercomplex ten noorden van de Alpen. Het wordt omringd door versterkte muren en de belangrijkste gebouwen van het complex zijn gebouwd tussen de 12e en 16e eeuw.

De kloosterkerk had een grote invloed op de verspreiding van de gotische architectuur over een groot deel van Noord en Centraal-Europa.

De kerk is een typisch voorbeeld van de eerste generatie cisterciënzer architectuur.

Het watermanagementsysteem van Maulbronn is - met zijn uitgebreide netwerk van afvoerkanalen, irrigatiekanalen en reservoirs - van uitzonderlijk belang.