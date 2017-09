De ontwikkeling van robots: Slimme doos







De ontwikkeling van robots begon al 350 voor Christus. Nu zijn robots overal: ze vechten mee in oorlogen, werken in de fabriek en verzorgen ouderen. Slimme doos. Wanneer?

1969 Wat?

In de robot Shakey komt alles samen wat onderzoekers in de jaren zestig weten over mechanica, computers en, nu voor het eerst toegepast in een robot, kunstmatige intelligentie.

Shakey is een metalen doos op wielen, vol elektronica, sensoren en camera's.

Wat Shakey onderscheidt van zijn robotvoorgangers is dat hij aan een half woord genoeg heeft.

Zet dát blok dáár neer, is genoeg voor hem om zelf te bedienen welke route hij moet afleggen, zonder te botsen.

Shakey kan deuren openen, lichtknopjes bedienen, beelden analyseren, de ruimte inschatten en zelf een plan maken.

