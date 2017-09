Pythagorion en Heraion van Samos (Griekenland)







Vele beschavingen hebben dit kleine Egeïsche eiland in de buurt van Klein-Azië, bewoond sinds het derde millennium voor Christus. De overblijfselen van de oude stad Pythagorion – een oude versterkte haven met Griekse en Romeinse monumenten en een spectaculair tunnelaquaduct – en het Heraion, tempel van Hera van Samos, zijn nog steeds te bewonderen.

Pythagorion is een klassieke plaats uit de periode van de Griekse kolonisatie.

Het ligt rond een natuurlijke haven op een schiereiland dat beschermd wordt door steile bergen.

De vroegste vondsten dateren uit het 4e of 3e millennium voor Christus, maar de belangrijkste nederzetting begon in de 16e eeuw voor Christus. De vijf mooiste wallpapers en foto's. http://5-five-5.blogspot.nl/2017/09/pythagoreion-and-heraion-of-samos-greece.html