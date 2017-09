De ontwikkeling van robots: Vriendelijk hondje

Andere artikelen







De ontwikkeling van robots begon al 350 voor Christus. Nu zijn robots overal: ze vechten mee in oorlogen, werken in de fabriek en verzorgen ouderen. Vriendelijk hondje. Wanneer?

1999 Wat?

Het is duidelijk: al sinds de ontwikkeling van robots wordt voorspeld dat robots ooit een belangrijke rol zullen spelen in ons leven.

Sony slaagt er in 1999 daadwerkelijk in om een robot op de markt te brengen die voor veel consumenten interessant en betaalbaar genoeg is om zelf in huis te hebben.

Het gaat om robothondje Aibo, een bedenksel van uitvinder Toshitada Doi.

Aibo, Japans voor vriend, kan bij zijn, grommen en trucs aanleren.

Zet twee Aibo's bij elkaar en ze gaan aan elkaar snuffelen.

Latere versies kunnen zo'n duizend woorden spreken, reageren op bewegingen en commando's van hun baasje, blogs bijhouden en foto's maken met hun ogen.



