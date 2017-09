Elephanta grotten (India)

Het eiland Elephanta (Gharapuri) – de Grottenstad – ligt op ongeveer 10 kilometer van Mumbai aan de oostzijde van de haven.

Het eiland dankt zijn naam aan de enorme stenen olifant die er gevonden werd door Portugese zeevaarders.

Het eiland in de Zee van Oman bevat een verzameling van rotskunst verbonden met de Shiva cultus.

De zeven grotten met hun versierde tempels en beelden uit de hindoeïstische mythologie getuigen van een verdwenen beschaving.

Op deze plek vindt men één van de meest perfecte uitingen van de Indiase kunst, in het bijzonder verbeeld door de enorm hoge reliëfs in de belangrijkste grot.

De vijf mooiste wallpapers en foto's. ..... http://5-five-5.blogspot.nl/2017/09/elephanta-caves-india.html