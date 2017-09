Ruigoord (Noord-Holland)

Ruigoord is een voormalig eiland en een dorp met diezelfde naam in de Houtrakpolder in de gemeente Amsterdam, in de provincie Noord-Holland.

Het dorp werd gekraakt op 24 juli 1973.

5 foto's van Ruigoord. ..... http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/2017/09/ruigoord-noord-holland.html