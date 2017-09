Wandelen rond Callantsoog (Noord-Holland)







HET OUDE EILAND 'T OGHE (16 km of 21 km) Callantsoog was ooit onderdeel van een nollenlandschap in het westelijk waddengebied.

Deze nollen, gebieden met begroeide lage duintjes, zijn op verschillende plekken in het landschap nog steeds terug te vinden.

Ze hebben nu een beschermde status.

U wandelt langs en over deze nollen maar ook over nollen die door menselijk ingrijpen omgevormd zijn tot een smalle hoge duinenreep die is ingebed in het agrarisch landschap.

Vanaf die bijzondere duinen hebt u van half april tot en met mei uitzicht op de bloeiende bollenvelden van de Zijpe.