Stilte







Er is een stilte, zo ontzettend stil Dat je er maar niet aan wennen wil

Een stilte die zich laat horen tussen vier muren

Een stilte die duurt tot diep in de avonduren Het is de stilte van alleen naar bed moeten gaan

De stilte van alleen te moeten opstaan

Het huis waar we zo lang samen hebben geleefd

Het is alsof een storm al het geluid weggeblazen heeft.