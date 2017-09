Historisch centrum van Siena (Italie)







Siena is de belichaming van een middeleeuwse stad. De bewoners hebben hun rivaliteit met Florence zelfs doorgezet op het gebied van stedelijke planning.

Door de eeuwen heen is het gotische uiterlijk behouden, verworven tussen de 12e en 15e eeuw.

Tijdens deze periode beïnvloedde het werk van Duccio, de gebroeders Lorenzetti en Simone Martini de loop van de Italiaanse en Europese kunst.

De hele stad Siena – gebouwd rond het Piazza del Campo – werd opgezet als een kunstwerk dat opgaat in het omringende landschap.

De huizen en paleizen volgen elkaar in rijen langs de belangrijkste straten, wat een karakteristieke stedelijke ruimte creëert met opvallende elementen.