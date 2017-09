Surhuizum (Friesland)

Surhuizum is een dorp in de gemeente Achtkarspelen, aan de Provinciale weg 358 tussen de dorpen Surhuisterveen en Buitenpost, in de Nederlandse provincie Friesland.

Het dorp telt ongeveer 1300 inwoners.

