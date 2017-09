Wandelen bij Schin op Geul (Limburg)

DE SJAASBERG (21 km)

De Sjaasberg is een gevarieerde heuvelachtige route.

U wandelt over allerlei soorten paden en wegen en kunt genieten van de mooie vergezichten.

Bij het passeren van wijngaard de Fromberg zult u zien dat de wijnranken het hier in het Zuiden uitstekend doen.

Op de Sjaasberg ..... http://mooisteroutes.blogspot.nl/2017/09/wandelen-bij-schin-op-geul-limburg.html